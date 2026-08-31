Поиск

Глава МИД Армении заявил, что Еревану и Москве нужно решать проблемы в конструктивной атмосфере

По словам Мирзояна, Россия для Армении больше, чем стратегический партнер

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Отношения Армении и России нуждаются в оздоровлении и переосмыслении, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

"Не хочу и невозможно скрывать, что в отношениях Армении и России в последний период возникли определенные проблемы. Могу сказать, что наши отношения нуждаются в оздоровлении, переосмыслении, взаимном уважения интересов", - сказал Мирзоян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, российская сторона "с еще большим уважением должна относиться к нашему праву принимать самостоятельные решения, наши российские коллеги напрасно закрыли вход наших товаров на российский рынок, мы члены ЕАЭС, имеем все права и обязанности, которые выполняем в полном объеме".

"Но мы не хотим накалять обстановку, входить в поле взаимных обвинений. Мы верим, что Армения и Россия связаны крепкими дружественными узами, и верим, что так должно быть и в будущем. Мы желаем в конструктивной атмосфере решать все вопросы и приложим для этого все усилия", - заявил министр.

Говоря о том, что в программе правительства Армении на 2026-2031 гг. Россия не указана в качестве стратегического партнера, Мирзоян отметил, что Москва в правовом, политическом, экономическом плане для Еревана больше, чем стратегический партнер.

"У нас с Россией есть такие договора, которые делают нас союзниками. Мы находимся в одной и той же интеграционной территории - ЕАЭС, мы члены СНГ. Армения заморозила участие в ОДКБ и не вижу перспективы разморозки, но у нас с Россией есть двусторонние договора и обязательства, которые делают нас союзниками также в оборонной сфере. Так что, не следует здесь искать панические настроения", - заключил глава армянского МИД.

МИД Армении Арарат Мирзоян Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент США исключил применение ядерного оружия против Ирана

Трамп объяснил участие РФ в министерской встрече G20 необходимостью ладить со всеми

Трамп заявил, что Венесуэла должна сама решить, оставаться ли ей в ОПЕК

Число жертв наводнений в Непале выросло до 939 человек

 Число жертв наводнений в Непале выросло до 939 человек

Министры финансов РФ и США провели встречу на "полях" финансовой G20

Bloomberg сообщил о встрече главы Минфина США с делегацией из РФ

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

На Суматре произошло извержение вулкана Синабунг c мощным столбом выбросов

 На Суматре произошло извержение вулкана Синабунг c мощным столбом выбросов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3614 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11486 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов