Глава МИД Армении заявил, что Еревану и Москве нужно решать проблемы в конструктивной атмосфере

По словам Мирзояна, Россия для Армении больше, чем стратегический партнер

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Отношения Армении и России нуждаются в оздоровлении и переосмыслении, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

"Не хочу и невозможно скрывать, что в отношениях Армении и России в последний период возникли определенные проблемы. Могу сказать, что наши отношения нуждаются в оздоровлении, переосмыслении, взаимном уважения интересов", - сказал Мирзоян в интервью Общественному телевидению Армении.

По его словам, российская сторона "с еще большим уважением должна относиться к нашему праву принимать самостоятельные решения, наши российские коллеги напрасно закрыли вход наших товаров на российский рынок, мы члены ЕАЭС, имеем все права и обязанности, которые выполняем в полном объеме".

"Но мы не хотим накалять обстановку, входить в поле взаимных обвинений. Мы верим, что Армения и Россия связаны крепкими дружественными узами, и верим, что так должно быть и в будущем. Мы желаем в конструктивной атмосфере решать все вопросы и приложим для этого все усилия", - заявил министр.

Говоря о том, что в программе правительства Армении на 2026-2031 гг. Россия не указана в качестве стратегического партнера, Мирзоян отметил, что Москва в правовом, политическом, экономическом плане для Еревана больше, чем стратегический партнер.

"У нас с Россией есть такие договора, которые делают нас союзниками. Мы находимся в одной и той же интеграционной территории - ЕАЭС, мы члены СНГ. Армения заморозила участие в ОДКБ и не вижу перспективы разморозки, но у нас с Россией есть двусторонние договора и обязательства, которые делают нас союзниками также в оборонной сфере. Так что, не следует здесь искать панические настроения", - заключил глава армянского МИД.