Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Анальгетический эффект живого прослушивания heavy metal, новый вид змеи, названный в честь гитариста Guns N’ Roses, а также нефтегазовые трубопроводы как еще один источник океанского микропластика

Фото: Axel Heimken/picture alliance via Getty Images

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Немецкие исследователи проанализировали болевое восприятие у посетителей музыкального фестиваля тяжелого металла и обнаружили, что во время мероприятия переносимость боли выше, чем до него. Полевое исследование проводилось на четырехдневном фестивале тяжелого металла Wacken Open Air. В нем приняли участие 60 посетителей до начала концертов и 62 посетителя во время их проведения. Всем им сняли электрокардиограмму, измерили параметры болевой чувствительности с помощью холодового прессорного теста при двух градусах Цельсия.

- Экологи выяснили, что основными потребителями плодов на Малых Антильских островах являются инвазивные крысы. Это плохая новость для растений, поскольку крысы не распространяют их семена, а разгрызают и съедают. Инвазивные крысы выигрывают конкуренцию у аборигенных плодоядных животных, в первую очередь птиц. Это может происходить за счет высокой плотности крыс, благодаря которой они находят и съедают плоды быстрее, чем представители коренной фауны. Кроме этого, в присутствии инвазивных грызунов аборигенные животные могут вести себя осторожнее и потому менее активно кормятся плодами.

- Ученые исследовали останки так называемой вампирши, захоронение которой раскопали несколько лет назад в Польше. В области ее шеи лежал большой металлический серп с деревянной ручкой, а на ее стопе – навесной замок. Скелет принадлежал молодой девушке из обеспеченной семьи, которую похоронили, вероятно, в середине XVII века. Генетический анализ показал, что по материнской линии ее предки могли происходить из Скандинавии, хотя сама дама вполне уже могла родиться в Польше. Вампиром в те времена могли посчитать, например, людей с необычной внешностью, колдунов или первых жертв эпидемий. Однако, никаких следов тяжелых болезней или травм на костях этой женщины исследователи не нашли, поэтому нельзя сказать, что привело к ее смерти и почему ее посчитали вампиром.

- Более здоровая диета связана с лучшими показателями легочной функции у здоровых людей и ее более медленным снижением у больных астмой и хронической обструктивной болезнью легких, выяснили ученые Гронингенского университета в Нидерландах.

- Выведенные из эксплуатации подводные нефтегазовые трубопроводы могут ежегодно приносить в британскую часть Северного моря до 500 тонн микропластика – не меньше, чем попадает за этот же период из рек. К такому выводу пришли британские и американские экологи, оценив количество пластика в инфраструктуре и смоделировав его разрушение после вывода трубопроводов из эксплуатации. В подводных трубопроводах пластик содержится в защитных покрытиях металлических труб и гибких шлангах, которые соединяют трубы с платформами. В британской части Северного моря с момента начала разработки месторождений использовано примерно 220 тысяч тонн пластика, и примерно 120 тысяч тонн может остаться на морском дне после вывода инфраструктуры из эксплуатации.

- Герпетологи описали новый вид неядовитых ужеобразных змей из рода Lielaphis и назвали его Lielaphis slashi в честь гитариста рок-группы Guns N" Roses Сола "Слэша" Хадсона. Исследователи отметили его за любовь к змеям и многолетнюю финансовую поддержку музеев и зоопарков. Lielaphis обитает в равнинных влажных тропических лесах на северо-востоке острова Новая Гвинея. L. slashi – некрупные змеи: длина голотипа от кончика морды до клоаки составляет всего 72,6 см. Верхняя часть тела у них окрашена в темно-коричневый цвет, а нижняя – в белый или кремовый с нерегулярно расположенными коричневыми пятнами. От ближайших родственников L. slashi отличаются окраской брюха и количеством и строением чешуй вокруг рта, на брюхе и вокруг хвоста. Образ жизни нового вида остается неизученным. Однако среда его обитания, вероятно, ограничена равнинными влажными тропическими лесами, по крайней мере именно в таких условиях пойманы все известные экземпляры.

- Британские нейрофизиологи выяснили, что во время обучения информация избирательно помечается для запоминания, которое происходит во время сна, и этот процесс регулируется тета-ритмом. Для эксперимента ЭЭГ записали у 31 человека во время обучения и сна, а затем устроили участникам тесты на память. Во время эксперимента участники запоминали пары слово - объект, а затем следовал двухчасовой сон, после которого у них проверяли, насколько хорошо они запомнили предложенные пары. Ученые заметили, что в процессе обучения мощность тета-ритма увеличивалась для информации, которая затем запоминалась во время сна. Таким образом, результаты эксперимента подтверждают данные, полученные ранее на животных. То есть во время бодрствования воспоминания избирательно помечаются для последующей консолидации во время сна, и этот процесс регулируется тета-ритмом.

- Ранее N+1 рассказывали о нейроинтерфейсах из приквелов Deus Ex — для этого поговорили с нейробиологом и консультантом разработчиков Уиллом Роселлини. А теперь, когда серии Human Revolution и Mankind Divided отмечают юбилей, будет рассказ про другие идеи из Deus Ex: искусственные мышцы, нанореспироциты и удобрение океана.