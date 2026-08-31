Шедший через южную часть Ормузского пролива супертанкер подорвался на двух минах

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Супертанкер, перемещавшийся по южному маршруту через Ормузский пролив, в понедельник наткнулся на две мины, после их детонации на борту судна начался пожар, сообщили в иранском Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).

"Несколько часов назад супертанкер, пытавшийся пройти по незаконному маршруту по югу Ормузского пролива, налетел на две морские мины и загорелся, полностью остановился", - говорится в сообщении КСИР в телеграм-канале.

В КСИР предупредили, что экипажам судов, не соблюдающих объявленные Корпусом меры безопасности в проливе, грозит такая же опасность. В КСИР добавили, что судоходным компаниям не следует слушать предписания, поступающие от США, и брать на себя ненужные риски.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в проливе мин больше нет, движение по нему открыто. Но союзники США предполагают, что Ормузский пролив, скорее всего, не разминирован полностью, как заявляют в Вашингтоне, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.