Число жертв наводнений в Непале выросло до 939 человек

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Число погибших при сильных наводнениях в Непале увеличилось до 939 человек, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ со ссылкой на данные местных властей.

Ранее поступала информация о 903 жертвах стихии.

Около 3,9 тыс. человек, по последним данным, числятся пропавшими без вести. Среди них - примерно 600 иностранцев.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Премьер Непала Балендра Шах заявил, что правительство оказывает финансовую помощь пострадавшим через специально созданный фонд, в который поступают, в том числе пожертвования из-за рубежа.

26 августа на север Непала и пограничные регионы Китая обрушилось мощное наводнение.

По предварительным данным, причиной внезапного наводнения в прошлую среду, вероятно, стал сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением. Ледниковые породы обрушились, за ними последовал селевой поток. В результате по реке Лхенде-Кхола, протекающей примерно в 20 км к северо-востоку от непальско-китайского пограничного перехода Расувагади, хлынули потоки воды.