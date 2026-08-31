Поиск

Число жертв наводнений в Непале выросло до 939 человек

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Число погибших при сильных наводнениях в Непале увеличилось до 939 человек, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ со ссылкой на данные местных властей.

Ранее поступала информация о 903 жертвах стихии.

Около 3,9 тыс. человек, по последним данным, числятся пропавшими без вести. Среди них - примерно 600 иностранцев.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Премьер Непала Балендра Шах заявил, что правительство оказывает финансовую помощь пострадавшим через специально созданный фонд, в который поступают, в том числе пожертвования из-за рубежа.

26 августа на север Непала и пограничные регионы Китая обрушилось мощное наводнение.

По предварительным данным, причиной внезапного наводнения в прошлую среду, вероятно, стал сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением. Ледниковые породы обрушились, за ними последовал селевой поток. В результате по реке Лхенде-Кхола, протекающей примерно в 20 км к северо-востоку от непальско-китайского пограничного перехода Расувагади, хлынули потоки воды.

Непал Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв наводнений в Непале выросло до 939 человек

Министры финансов РФ и США провели встречу на полях финансовой G20

Bloomberg сообщил о встрече главы Минфина США с делегацией из РФ

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

На Суматре произошло извержение вулкана Синабунг c мощным столбом выбросов

 На Суматре произошло извержение вулкана Синабунг c мощным столбом выбросов

Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек

 Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек

Шедший через южную часть Ормузского пролива супертанкер подорвался на двух минах

Курултай поддержал кандидатуру Бектенова на пост премьера Казахстана

Курултай поддержал кандидатуру Карина на пост вице-президента Казахстана

 Курултай поддержал кандидатуру Карина на пост вице-президента Казахстана
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11486 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3609 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов