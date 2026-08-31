Поиск

Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек

Более 4,2 тыс. числятся пропавшими без вести

Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек
Фото: Ritesh Shukla/Getty Images

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Число жертв наводнения, произошедшего в прошлую среду в Непале, достигло 903 человек. Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете Национального управления по снижению рисков стихийных бедствий. Выдержки из него публикует агентство EFE.

Согласно данным ведомства, значительно увеличилось и число пропавших без вести - с 2502 до 4247 человек, среди которых около 600 иностранцев. Резкий рост числа пропавших без вести менее чем за 24 часа объясняется постепенным восстановлением связи с наиболее изолированными районами страны.

Продолжаются поисково-спасательные операции на земле, в них задействовано 20,8 тыс. сотрудников сил безопасности. Армия Непала проводит эвакуацию пострадавших по воздуху - совершено 411 вертолетных вылетов, таким образом удалось спасти около 10,5 тыс. человек, в том числе 252 иностранца.

26 августа на север Непала и пограничные регионы Китая обрушилось мощное наводнение.

По предварительным данным, причиной внезапного наводнения в прошлую среду, вероятно, стал сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением. Ледниковые породы обрушились, за ними последовал селевой поток. В результате по реке Лхенде-Кхола, протекающей примерно в 20 км к северо-востоку от непальско-китайского пограничного перехода Расувагади, хлынули потоки воды.

Последствия схода селя на границе Китая и Непала

10
Непал Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек

 Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек

Шедший через южную часть Ормузского пролива супертанкер подорвался на двух минах

Курултай поддержал кандидатуру Бектенова на пост премьера Казахстана

Курултай поддержал кандидатуру Карина на пост вице-президента Казахстана

 Курултай поддержал кандидатуру Карина на пост вице-президента Казахстана

Нефть Brent подорожала до $90,46 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 31 августа

В Гранд-Каньоне после наводнения пропали без вести около 15 человек, десятки эвакуированы

 В Гранд-Каньоне после наводнения пропали без вести около 15 человек, десятки эвакуированы

Транзит через Ормузский пролив сократился до пяти судов в сутки

 Транзит через Ормузский пролив сократился до пяти судов в сутки

КСИР заявил об уничтожении объектов инфраструктуры на двух авиабазах США в Иордании

Штаты ударили по иранскому острову Ларек из-за угрозы минирования Ормуза

 Штаты ударили по иранскому острову Ларек из-за угрозы минирования Ормуза
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3607 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11477 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов