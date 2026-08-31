Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек

Более 4,2 тыс. числятся пропавшими без вести

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Число жертв наводнения, произошедшего в прошлую среду в Непале, достигло 903 человек. Об этом говорится в опубликованном в понедельник отчете Национального управления по снижению рисков стихийных бедствий. Выдержки из него публикует агентство EFE.

Согласно данным ведомства, значительно увеличилось и число пропавших без вести - с 2502 до 4247 человек, среди которых около 600 иностранцев. Резкий рост числа пропавших без вести менее чем за 24 часа объясняется постепенным восстановлением связи с наиболее изолированными районами страны.

Продолжаются поисково-спасательные операции на земле, в них задействовано 20,8 тыс. сотрудников сил безопасности. Армия Непала проводит эвакуацию пострадавших по воздуху - совершено 411 вертолетных вылетов, таким образом удалось спасти около 10,5 тыс. человек, в том числе 252 иностранца.

26 августа на север Непала и пограничные регионы Китая обрушилось мощное наводнение.

По предварительным данным, причиной внезапного наводнения в прошлую среду, вероятно, стал сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением. Ледниковые породы обрушились, за ними последовал селевой поток. В результате по реке Лхенде-Кхола, протекающей примерно в 20 км к северо-востоку от непальско-китайского пограничного перехода Расувагади, хлынули потоки воды.