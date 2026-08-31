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На Суматре произошло извержение вулкана Синабунг c мощным столбом выбросов

На Суматре произошло извержение вулкана Синабунг c мощным столбом выбросов
Фото: Riski Cahyadi/Anadolu via Getty Images

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Извержение расположенного на севере индонезийского острова Суматра вулкана Синабунг привело к образованию столба выбросов высотой 3,5 тыс. м над вершиной (5960 м над уровнем моря), сообщает агентство EFE со ссылкой на Центр вулканологии Индонезии.

По его данным, извержение произошло примерно в 10:17 утра по местному времени (6:17 по московскому) в понедельник. Оно продолжалось около часа.

В настоящее время облако выбросов распространяется на восток-юго-восток.

Власти Индонезии предупредили об опасности образования вулканических грязевых потоков, однако пока не публиковали никаких предписаний об эвакуации. Тем не менее, многие местные жители самостоятельно покидают дома.

Синабунг является одним из самых активных вулканов в Индонезии.

Суматра Индонезия Синабунг
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