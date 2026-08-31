Bloomberg сообщил о встрече главы Минфина США с делегацией из РФ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент проводит в понедельник встречу с российской делегацией, передает Bloomberg.

Позже журналист CNBC Меган Касселла сообщила в соцсетях, что переговоры уже завершились. По ее данным, с российской стороны в них принял участие министр финансов Антон Силуанов. На встрече Бессент, согласно информации журналиста CNBC, планировал обсудить идеи президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию.

В понедельник в Северной Каролине (США) проходит министерская встреча G20.