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Трамп объяснил участие РФ в министерской встрече G20 необходимостью ладить со всеми

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российская делегация присутствует на встрече глав финансовой "двадцатки" в США, так как необходимо ладить со всеми странами, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"Посмотрим, что будет происходить. Но нам нравится, когда мы со всеми ладим", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о причнах приглашения российских представителей.

Ранее министры финансов РФ и США Антон Силуанов и Скотт Бессент провели встречу "на полях" заседания глав Минфинов и управляющих ЦБ G20.

США Дональд Трамп Россия G20
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