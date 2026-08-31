Трамп объяснил участие РФ в министерской встрече G20 необходимостью ладить со всеми

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российская делегация присутствует на встрече глав финансовой "двадцатки" в США, так как необходимо ладить со всеми странами, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.

"Посмотрим, что будет происходить. Но нам нравится, когда мы со всеми ладим", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о причнах приглашения российских представителей.

Ранее министры финансов РФ и США Антон Силуанов и Скотт Бессент провели встречу "на полях" заседания глав Минфинов и управляющих ЦБ G20.