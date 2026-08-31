Президент США исключил применение ядерного оружия против Ирана

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность применения ядерного оружия против Ирана.

"Я исключаю это. Нет причин для этого", - сказал Трамп в понедельник, отвечая на вопрос журналиста в Белом доме.

Американский президент также в очередной раз заявил о победе Штатов в конфликте с Ираном.

"Что за глупый вопрос. Они и так полностью побеждены, и, по-вашему, теперь мне нужно использовать ядерное оружие? Что за глупость", - добавил Трамп.