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Президент США исключил применение ядерного оружия против Ирана

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность применения ядерного оружия против Ирана.

"Я исключаю это. Нет причин для этого", - сказал Трамп в понедельник, отвечая на вопрос журналиста в Белом доме.

Американский президент также в очередной раз заявил о победе Штатов в конфликте с Ираном.

"Что за глупый вопрос. Они и так полностью побеждены, и, по-вашему, теперь мне нужно использовать ядерное оружие? Что за глупость", - добавил Трамп.

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США Дональд Трамп Иран ядерное оружие
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