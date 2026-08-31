Умер бывший премьер-министр Франции Балладюр

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Франции Эдуар Балладюр скончался в понедельник в возрасте 97 лет, сообщают французские СМИ.

"Будучи последним премьер-министром Франсуа Миттерана, он останется в политической истории как "друг на протяжении тридцати лет" Жака Ширака, ставший его соперником в ходе ожесточенной президентской кампании 1995 года, которая положит конец его амбициям", - комментирует Le Figaro кончину Балладюра.

Президент Франции Эммануэль Макрон отдал дань уважения бывшему главе французского правительства, который "посвятил свою жизнь Пятой республике".

"Член парламента от Парижа, затем министр, а позже премьер-министр, этот верный сторонник президента Помпиду, которому он служил на протяжении всего его мандата, носил Францию в своем сердце. Он был ее требовательным, рассудительным и преданным слугой", - написал Макрон в соцсети X.

Французский государственный и политический деятель армянского происхождения Эдуар Леон Рауль Балладюр родился 2 мая 1929 года в Измире (Турция).

Политическая карьера Балладюра началась в 1963 году, когда он начал работать в голлистском "Объединении в поддержку республики". До 1974 года он был главным секретарем при президенте Жорже Помпиду. Его считают автором исторических Гренельских соглашений, положивших конец всеобщей забастовке во Франции 1968 года.

В 1986-1988 годах был министром финансов в правительстве Ширака. Возглавлял последнее правительство при президенте республики Франсуа Миттеране, занимая должность премьера с 1993 по 1995 год.

В 1995 году выставил свою кандидатуру на президентских выборах от "Объединения в поддержку республики". Официальным лидером партии и ее "естественным кандидатом" считался мэр Парижа Ширак. Однако Балладюр имел на тот момент очень высокие рейтинги, и он тоже выдвинул свою кандидатуру, но в итоге незначительно уступил Шираку, не пройдя во второй тур.

Соперничество между двумя кандидатами от одной партии "Объединение в поддержку республики" обострило их отношения.