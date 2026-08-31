Трамп заявил, что Штаты все еще обладают большими запасами боеприпасов

Американский президент добавли, что Вашингтон не планирует новых масштабных боевых операций

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил, что ВС США по-прежнему обладают большим количеством боеприпасов.

"У нас так много боеприпасов (...) по всему миру, что мы всегда можем прибегнуть к ним, если захотим", - сказал Трамп в понедельник журналистам в Белом доме.

При этом, по его словам, применение этих боеприпасов вряд ли понадобится, поскольку "никто не станет связываться с США". Также американский лидер заверил, что планов масштабных боевых операций против новых стран у него нет. "Мы ничего такого не замышляем", - сказал Трамп.