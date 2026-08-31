Трамп рассматривает возможность точечных ударов в Ормузском проливе

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп изучает возможность ограниченных ударов в районе Ормузского пролива для противодействия иранским атакам на нефтяные танкеры, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

"Трамп и его высокопоставленные помощники рассматривают возможность нанесения ограниченных по масштабам ударов в Ормузском проливе", - говорится в сообщении.

По словам собеседников портала, Штаты готовы пойти на это, чтобы "помешать Ирану восстановить свои радиолокационные и ракетные возможности для поражения судов".

Другой источник добавил, что "идея состоит в том, чтобы снизить риск иранских атак на нефтяные танкеры".

Отмечается, что план был разработан на прошлой неделе Центральным командованием ВС США (CENTCOM), его поддержал глава Пентагона Пит Хегсет.

В понедельник Трамп заявил, что США нанесут мощные удары по Ирану. Подробностей он не озвучил.

В воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что во время прохождения в направлении Ормузского пролива в 12 морских милях к северу от оманского порта был атакован нефтяной танкер.

Кроме того, американские вооруженные силы нанесли удар по иранским военным целям на острове Ларк, чтобы предотвратить попытку минирования Ормузского пролива.