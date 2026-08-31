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Трамп рассматривает возможность точечных ударов в Ормузском проливе

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп изучает возможность ограниченных ударов в районе Ормузского пролива для противодействия иранским атакам на нефтяные танкеры, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

"Трамп и его высокопоставленные помощники рассматривают возможность нанесения ограниченных по масштабам ударов в Ормузском проливе", - говорится в сообщении.

По словам собеседников портала, Штаты готовы пойти на это, чтобы "помешать Ирану восстановить свои радиолокационные и ракетные возможности для поражения судов".

Другой источник добавил, что "идея состоит в том, чтобы снизить риск иранских атак на нефтяные танкеры".

Отмечается, что план был разработан на прошлой неделе Центральным командованием ВС США (CENTCOM), его поддержал глава Пентагона Пит Хегсет.

В понедельник Трамп заявил, что США нанесут мощные удары по Ирану. Подробностей он не озвучил.

В воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что во время прохождения в направлении Ормузского пролива в 12 морских милях к северу от оманского порта был атакован нефтяной танкер.

Кроме того, американские вооруженные силы нанесли удар по иранским военным целям на острове Ларк, чтобы предотвратить попытку минирования Ормузского пролива.

Хроника 28 февраля – 31 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Иран Ормузский пролив
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