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Более тысячи человек погибли в результате недавнего наводнения в Непале

Более тысячи человек погибли в результате недавнего наводнения в Непале
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Число жертв наводнения в Непале превысило тысячу человек, сообщило во вторник Национальное управление по снижению рисков стихийных бедствий.

По его данным, еще более 3,9 тыс. человек числятся пропавшими без вести, более 600 из них - работники гидроэнергетических объектов, расположенных вдоль реки Трисули, где до сих пор сохраняется сложная ситуация. Они могут находиться в разветвленной сети тоннелей, доступ к которым осложнен завалами грязи и глины. Кроме того, пропавшими без вести числятся около 600 иностранцев.

Между тем с китайской стороны границы от удара стихии на прошлой неделе погибли 16 человек и 546 пропали без вести.

26 августа на север Непала и приграничные регионы Китая обрушилось мощное наводнение. По предварительным данным, причиной внезапного наводнения мог стать сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением. Ледниковые породы обрушились, за ними последовал селевой поток. В результате по реке Лхенде-Кхола, протекающей примерно в 20 км к северо-востоку от непальско-китайского пограничного перехода Расувагади, хлынули потоки воды.

Последствия схода селя на границе Китая и Непала

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Непал Китай
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