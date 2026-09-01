Ушаков планирует встретиться с посланником папы Римского в конце сентября

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что планирует в очередной раз встретиться с посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи в конце сентября, чтобы обсудить с ним украинскую тематику, в основном ее гуманитарные аспекты.

"Я его буду принимать в конце сентября, и мы с ним конкретно будем по украинским делам беседовать. Дзуппи несколько раз приезжал к нам. У него в основном гуманитарные вопросы, их и продолжим обсуждать", - сказал Ушаков ИС "Вести".

При этом Ушаков подчеркнул, что в ходе бесед с Дзуппи, "естественно, затрагивается и политическая сторона дела, без этого никуда не уйти".

"Но главное, конечно, Ватикан по своей линии ведет переговоры с нами по поводу всех этих гуманитарных дел", - подчеркнул помощник президента.

Недавно в Москве с визитом находился глава внешнеполитического ведомства Ватикана Пол Галлахер. Он провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и встретился с Ушаковым.

Помощник президента РФ отметил, что обсудил с Галлахером "кое-какие дополнительные детали, в том числе в контексте предстоящей поездки в Москву кардинала Дзуппи".