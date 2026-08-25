Лавров выразил благодарность Ватикану за взвешенную позицию по Украине

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Москва благодарна Ватикану за взвешенную позицию по ситуации вокруг Украины, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы поблагодарили наших коллег за взвешенную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее. Обозначили принципиальные российские подходы к урегулированию украинского кризиса на основе ликвидации его первопричин", - сказал Лавров по итогам встречи с секретарем Святого престола по отношениям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером в Москве.

"Выразили, подтвердили высокую оценку активной вовлеченности Ватикана в решение ряда острых гуманитарных вопросов в рамках конфликта на Украине", - добавил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, стороны "подтвердили обоюдный настрой на продолжение двустороннего сотрудничества в этой сфере, в том числе по крайне чувствительному так называемому детскому досье".

Глава МИД отметил, что "отношения между Российской Федерацией и Ватиканом по-прежнему носят доверительный, дружественный и прагматичный характер".