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Пашинян заявил об отказе от референдума в пользу или против ЕС, но считает, что выбор сделать придется

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным, в ходе обсуждения вопроса о референдуме о вступлении в ЕС, заявил, что в республике не нашли нарушений обязательств страны перед РФ и ЕАЭС; Ереван не информировал о выходе из ЕАЭС, но конкретный выбор сделать придется.

"Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в ЕС. Очень много обсуждается, насколько принятие этого закона соответствует нашим обязательствам в рамках ЕАЭС. Мы и до, и после проанализировали договорную базу, которая существует между Россией и Арменией, и договорную базу, которая существует в ЕАЭС, и, честно говоря, мы не нашли никаких нарушений тех обязательств, которые есть в Армении перед РФ и ЕАЭС, потому что в договоре о ЕАЭС прямо сказано, как нужно действовать, если страна решает выйти их ЕАЭС", - заявил Пашинян.

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Он отметил, что нет регулирования, что можно страну-члена отстранить из Организации, а обговорено, что если страна решает выйти их ЕАЭС, то должна заранее, за шесть месяцев, проинформировать партнеров.

"Мы на данный момент не проинформировали наших партнеров, что собираемся выходить их ЕАЭС", - отметил премьер Армении.

"Почему мы приняли этот закон. Во-первых, чтобы не проводить референдум, и во-вторых, как я говорил публично, для нас очень важно, чтобы наша страна и наш народ имели альтернативы. И я думаю, что это легитимная цель", - сказал Пашинян.

Он отметил, что сказанное не значит, что Армения недовольна ЕАЭС, несмотря на то, что есть много рабочих, стратегических, тактических вопросов.

На замечание Путина, что в таком случае было бы правильным провести референдум и закрыть вопрос, Пашинян ответил: "Мы понимаем, что придет время, что нужно будет сделать очень конкретный выбор".

Он отметил, что в существующей международной обстановке для любой страны легитимная цель иметь альтернативу. "Это процесс не против России и ЕАЭС, потому что мы очень высоко ценим наши отношения с Россией. (...) Надеемся, что эти отношения важны для России тоже", - заявил премьер Армении.

Армения Никол Пашинян ЕАЭС ЕС
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