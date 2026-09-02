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Иранские военные нанесли удары по базе США в Бахрейне с применением БПЛА

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Армия Ирана сообщила о волне ударов с помощью беспилотников по используемой США авиабазе Шейх Иса в Бахрейне, передает агентство Tasnim.

Согласно заявлению иранских военных, дроны поразили радиолокационные станции и места размещения американских военнослужащих. В армии Ирана указали, что авиабаза Шейх Иса используется вооруженными силами США для обслуживания боевых вертолетов, беспилотников и разведывательных самолетов.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что его силы нанесли удары по казармам американской морской пехоты на базе Титин, находящейся вблизи иорданского города Акаба, расположенного на побережье Красного моря, сообщил телеканал IRIB.

В заявлении утверждается, что в результате ударов уничтожено большое количество американских военнослужащих, а также несколько объектов и вражеских ударных вертолетов, находившихся на базе. В КСИР подчеркнули, что его силы продолжат наносить удары в ответ на американские атаки по целям на юге Ирана, которые начались накануне.

Бахрейн Иран КСИР США
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