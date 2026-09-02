Бессент считает важными контакты с РФ, несмотря на недовольство европейских стран

Министр финансов США Скотт Бессент Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - США, даже если это вызывает недовольство стран Европы, должны контактировать со всеми сторонами украинского конфликта, так как иначе невозможно найти его решение, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Знаю, что у некоторых в Европе это вызвало недовольство, но я считаю, что важно проводить контакты. Иначе, если обе стороны замкнутся в себе, то никакого решения этого ужасного конфликта не будет", - сказал Бессент, отвечая на вопросы журналистов по поводу его недавних контактов с министром финансов РФ Антоном Силуановым.

По сообщению американских СМИ, Бессент подчеркнул важность участия США в попытках урегулирования. "Если стороны не говорят друг с другом, если мы не участвуем, то как вы хотите найти решение?" - спросил министр.