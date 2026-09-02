Силы ПВО Иордании перехватили 10 из 13 запущенных Ираном баллистических ракет

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Иордании сообщили, что Иран запустил в направлении королевства 13 баллистических ракет, из который средства ПВО перехватили и уничтожили 10.

"Оставшиеся три ракеты упали в отдаленных районах, вдали от населенных пунктов", - говорится в заявлении представителя вооруженных сил Иордании.

"Пострадавших или погибших нет", - добавил он, отметив, что для обеспечения безопасности в места падения и сбора обломков были направлены группы военных инженеров.