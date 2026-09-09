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В Ашхабаде сообщили об обсуждении перспектив сотрудничества между странами Центральной Азии и США

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Вопросы дальнейшего развития партнерства государств Центральной Азии и США обсуждены в ходе очередного заседания Секретариата многостороннего сотрудничества формата "C5+1", сообщается в среду на сайте МИД Туркменистана.

В центре внимания встречи находились вопросы дальнейшего развития формата "C5+1", а также практические аспекты взаимодействия по приоритетным направлениям региональной повестки, отмечает МИД.

Участники встречи рассмотрели ход реализации достигнутых договорённостей и обсудили предложения по дальнейшему наполнению повестки многостороннего сотрудничества. Отдельное внимание было уделено подготовке предстоящих встреч и мероприятий, а также согласованию соответствующих организационных вопросов.

В ходе обмена мнениями была отмечена значимость регулярного взаимодействия в формате "C5+1" для развития регионального сотрудничества и продвижения совместных инициатив. В этой связи были обсуждены возможности расширения взаимодействия в сферах критических минералов, торговли и транспорта.

Отдельный блок встречи был посвящён вопросам практического взаимодействия между странами Центральной Азии и США, включая развитие контактов между соответствующими государственными структурами и экспертными кругами, говорится в сообщении МИД Туркменистана.

По итогам заседания определены дальнейшие шаги по работе Секретариата и подготовке мероприятий, предусмотренных в рамках механизма "C5+1".

Туркменистан США
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