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В МАГАТЭ заявили о расширении Северной Кореей ядерного комплекса в Йонбёне

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ заявляют, что КНДР построила на своем ядерном комплексе в Йонбёне еще один объект по обогащению урана, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на доклад международного агентства.

В нем приводятся данные МАГАТЭ о работе КНДР над ядерной программой за последний год. В агентстве отмечают, что Пхеньян уже давно ограничил взаимодействие с агентством, в связи с чем сбор данных о его ядерной программе затруднен.

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"Агентство зафиксировало дальнейшее расширение ядерной программы КНДР, в том числе строительство дополнительного объекта по обогащению урана в Йонбёне", - говорится в докладе.

Кроме того, согласно МАГАТЭ, специалисты увидели "признаки начала эксплуатации дополнительной пристройки на заводе по обогащению урана в Кансоне".

В докладе также говорится, что есть "свидетельства" расширения масштабов деятельности, в частности по добыче и переработке урана на шахте и заводе в Пхенсоне.

В МАГАТЭ подчеркнули, что "ядерная деятельность КНДР остается серьезной причиной обеспокоенности" со стороны агентства.

МАГАТЭ КНДР Йонбен Кансон Пхенсон
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