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США активнее задействуют директора ЦРУ в урегулировании украинского кризиса

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Администрация США намерена усилить роль директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в дипломатических усилиях по завершению кризиса на Украине, сообщает в среду Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Американские чиновники заявили европейским коллегам, что Рэтклифф готовится взять на себя больше полномочий в переговорах США с Россией и Украиной (...), по словам пяти человек, знакомых с планами, на этот шаг Белый дом идет в то время, как он изучает возможность сократить участие в процессе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера, которые возглавляли переговоры с Москвой и Киевом", - информирует издание.

США ЦРУ Джон Рэтклифф Украина РФ Джаред Кушнер Стив Уиткофф
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