Суд ЕС отклонил иск Венгрии против использования доходов от активов РФ для поддержки Украины

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Европейский суд общей юрисдикции отклонил в среду иск Венгрии против решения ЕС использовать доходы от замороженных российских активов на военную помощь Украине.

"Суд общей юрисдикции отклоняет иск на том основании, что дело не подпадает под его юрисдикцию", - говорится в пресс-релизе на сайте суда.

Решение может быть обжаловано в течение двух месяцев и 10 дней.

В мае 2024 года Совет ЕС одобрил план по использованию доходов от замороженных активов РФ для поддержки Украины. Венгрия, однако, воздержалась от голосования, и когда в июне того же года комитет Европейского фонда мира проголосовал за выделение первого транша, Будапешт не допустили до голосования. В итоге Венгрия обратилась в суд ЕС с требованием аннулировать это решение, сославшись на нарушение процедуры голосования.