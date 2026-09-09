Танкер подвергся удару у берегов Ирака

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Нефтяной танкер, проходивший близ иракского города Эль-Фао, подвергся атаке, сообщает в среду Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Капитан танкера сообщил, что в судно попал снаряд", - говорится в заявлении UKMTO.

Отмечается, что инцидент произошел в 28 морских милях (около 50 км) к юго-востоку от Эль-Фао.

Члены экипажа не пострадали.

В UKMTO рекомендовали судам соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.