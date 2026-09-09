Погрузка нефти на КТК кратковременно прерывалась во вторник из-за инцидента с БПЛА

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Во вторник, 8 сентября, близ терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) произошел инцидент с БПЛА, из-за которого погрузка нефти была прервана, сообщили "Интерфаксу" в среду в министерстве энергетики Казахстана.

"Касательно инцидента на морском терминале КТК министерство энергетики Республики Казахстан сообщает следующее: 8 сентября 2026 года рядом с терминалом КТК произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом. В связи с этим погрузочные операции на ВПУ-3 и ВПУ-2 были приостановлены", - говорится в комментарии министерства агентству.

"После проведения необходимых проверок состояния грузовых систем КТК и танкеров замечаний, влияющих на дальнейшее проведение погрузочных операций, не выявлено. Воздействия на окружающую среду не зафиксировано. Погрузочные операции возобновлены в штатном режиме", - добавили в министерстве.В ведомстве уточнили, что ограничений на прием нефти от казахстанских грузоотправителей не вводилось.

Инциденты в акватории морского терминала КТК

Ранее в акватории морского терминала КТК танкеры неоднократно подвергались атакам БПЛА. Так, в период с 17 по 20 июля были атакованы танкеры Nelsa, Asia, Nissos Ios и Nordic Zenith. 20 июля консорциум сообщил об остановке отгрузок нефти на морском терминале, а позже был вынужден приостановить и прием нефти в систему. Из-за этого Казахстану пришлось снижать уровень добычи нефти.

27 июля Минэнерго Казахстана сообщило о возобновлении транспортировки нефти по нефтепроводу Тенгиз-Новороссийск и отгрузок на морском терминале.

30 июля КТК вновь приостановил отгрузки после того, как во время погрузки был атакован и загорелся танкер Nissos Sifnos под флагом Маршалловых островов, грузоотправителем которого был ТОО "Тенгизшевройл". Тогда же в 6 морских милях от морского терминала КТК был атакован танкер Marathi под флагом острова Мэн, следовавший для приема нефти.

Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов сообщал, что Казахстану придется скорректировать в сторону снижения план по добыче нефти на 2026 год - с 98 млн тонн до 96 млн тонн из-за сбоев в отгрузке нефти в систему КТК. По словам министра, из-за инцидентов на КТК в январе и июле Казахстан потерял 3,5 млн тонн в нефтедобыче.