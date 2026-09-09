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Погрузка нефти на КТК кратковременно прерывалась во вторник из-за инцидента с БПЛА

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Во вторник, 8 сентября, близ терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) произошел инцидент с БПЛА, из-за которого погрузка нефти была прервана, сообщили "Интерфаксу" в среду в министерстве энергетики Казахстана.

"Касательно инцидента на морском терминале КТК министерство энергетики Республики Казахстан сообщает следующее: 8 сентября 2026 года рядом с терминалом КТК произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом. В связи с этим погрузочные операции на ВПУ-3 и ВПУ-2 были приостановлены", - говорится в комментарии министерства агентству.

"После проведения необходимых проверок состояния грузовых систем КТК и танкеров замечаний, влияющих на дальнейшее проведение погрузочных операций, не выявлено. Воздействия на окружающую среду не зафиксировано. Погрузочные операции возобновлены в штатном режиме", - добавили в министерстве.В ведомстве уточнили, что ограничений на прием нефти от казахстанских грузоотправителей не вводилось.

Инциденты в акватории морского терминала КТК

Ранее в акватории морского терминала КТК танкеры неоднократно подвергались атакам БПЛА. Так, в период с 17 по 20 июля были атакованы танкеры Nelsa, Asia, Nissos Ios и Nordic Zenith. 20 июля консорциум сообщил об остановке отгрузок нефти на морском терминале, а позже был вынужден приостановить и прием нефти в систему. Из-за этого Казахстану пришлось снижать уровень добычи нефти.

27 июля Минэнерго Казахстана сообщило о возобновлении транспортировки нефти по нефтепроводу Тенгиз-Новороссийск и отгрузок на морском терминале.

30 июля КТК вновь приостановил отгрузки после того, как во время погрузки был атакован и загорелся танкер Nissos Sifnos под флагом Маршалловых островов, грузоотправителем которого был ТОО "Тенгизшевройл". Тогда же в 6 морских милях от морского терминала КТК был атакован танкер Marathi под флагом острова Мэн, следовавший для приема нефти.

Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов сообщал, что Казахстану придется скорректировать в сторону снижения план по добыче нефти на 2026 год - с 98 млн тонн до 96 млн тонн из-за сбоев в отгрузке нефти в систему КТК. По словам министра, из-за инцидентов на КТК в январе и июле Казахстан потерял 3,5 млн тонн в нефтедобыче.

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Объем перевалки в 2025 году составил около 70,5 млн тонн, при этом более 75% приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются "Тенгизшевройл" (Chevron Corp.), ExxonMobil, АО НК "КазМунайГаз", Eni, Shell. Прогноз перевалки на 2026 год - 72 млн тонн нефти.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через РФ.

Акционерами компании являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК Казахстан нефть
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Погрузка нефти на КТК кратковременно прерывалась во вторник из-за инцидента с БПЛА

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