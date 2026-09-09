В Осло прошли похороны норвежского короля Харальда V

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Похороны короля Норвегии Харальда V состоялись в среду в Осло, сообщают в норвежские СМИ.

Гроб с телом покойного доставили из часовни Королевского дворца в столичный Кафедральный собор. Там в 13:00 по местному времени (14:00 по Москве) Олав Фиксе Твейт, председательствующий епископ Норвежской лютеранской церкви, провел чин отпевания. После церковной службы траурная процессия направилась к королевскому мавзолею у крепости Акерсхус, где и захоронили покойного Харальда V.

На траурной церемонии присутствовала семья бывшего норвежского монарха, в том числе его сын Хокон, ставший новым королем Норвегии, а также монархи европейских стран. Среди них - король Дании Фредерик X, шведский монарх Карл XVI Густав, король Нидерландов Виллем-Александер. Кроме того, проститься с Харальдом V прибыли представители королевских семей Великобритании, Монако и Болгарии, а также члены императорской династии Японии.

На похоронах норвежского монарха также присутствовали премьер Франции Себастьен Лекорню, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, генерал-губернатор Канады Луиза Арбур и другие видные политические деятели.

Харальд V родился 21 февраля 1937 года, он занимал престол с 1991 года. Король Харальд был главнокомандующим Вооруженными силами Норвегии, имел звания генерала армии и адмирала флота. В 2015 году стал первым царствующим монархом в мире, посетившим Антарктиду. Увлекался парусным спортом.

В середине августа норвежская королевская семья сообщила, что Харальд V был доставлен в больницу в Осло для лечения гемолитической анемии. Спустя несколько дней дворец опубликовал заявление о том, что состояние монарха ухудшилось. Харальд V скончался 28 августа в возрасте 89 лет.