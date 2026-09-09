Поиск

В Осло прошли похороны норвежского короля Харальда V

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Похороны короля Норвегии Харальда V состоялись в среду в Осло, сообщают в норвежские СМИ.

Гроб с телом покойного доставили из часовни Королевского дворца в столичный Кафедральный собор. Там в 13:00 по местному времени (14:00 по Москве) Олав Фиксе Твейт, председательствующий епископ Норвежской лютеранской церкви, провел чин отпевания. После церковной службы траурная процессия направилась к королевскому мавзолею у крепости Акерсхус, где и захоронили покойного Харальда V.

На траурной церемонии присутствовала семья бывшего норвежского монарха, в том числе его сын Хокон, ставший новым королем Норвегии, а также монархи европейских стран. Среди них - король Дании Фредерик X, шведский монарх Карл XVI Густав, король Нидерландов Виллем-Александер. Кроме того, проститься с Харальдом V прибыли представители королевских семей Великобритании, Монако и Болгарии, а также члены императорской династии Японии.

На похоронах норвежского монарха также присутствовали премьер Франции Себастьен Лекорню, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, генерал-губернатор Канады Луиза Арбур и другие видные политические деятели.

Харальд V родился 21 февраля 1937 года, он занимал престол с 1991 года. Король Харальд был главнокомандующим Вооруженными силами Норвегии, имел звания генерала армии и адмирала флота. В 2015 году стал первым царствующим монархом в мире, посетившим Антарктиду. Увлекался парусным спортом.

В середине августа норвежская королевская семья сообщила, что Харальд V был доставлен в больницу в Осло для лечения гемолитической анемии. Спустя несколько дней дворец опубликовал заявление о том, что состояние монарха ухудшилось. Харальд V скончался 28 августа в возрасте 89 лет.

Осло Харальд V Норвегия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Танкер подвергся удару у берегов Ирака

В МАГАТЭ заявили о расширении Северной Кореей ядерного комплекса в Йонбёне

В Сербии распустили парламент

 В Сербии распустили парламент

В МИД РФ заявили о последовательной работе по упрощению визовых режимов с некоторыми странами

Суд ЕС отклонил иск Венгрии против использования доходов от активов РФ для поддержки Украины

 Суд ЕС отклонил иск Венгрии против использования доходов от активов РФ для поддержки Украины

Что случилось этой ночью: среда, 9 сентября

Силы ПВО Иордании сбили 18 выпущенных по королевству иранских ракет

 Силы ПВО Иордании сбили 18 выпущенных по королевству иранских ракет

Трамп считает, что популисты в Германии на подъеме

Россиянин экстрадирован из Грузии в США по делу о кибермошенничестве

 Россиянин экстрадирован из Грузии в США по делу о кибермошенничестве

В Иране заявили, что атаковали два эсминца ВМС США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3685 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11637 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов