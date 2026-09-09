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Ирану передали слова Трампа о нежелании возвращаться к меморандуму о взаимопонимании

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Посредники от Пакистана и Катара сообщили Ирану, что президент США Дональд Трамп не намеревается восстанавливать действие заключенного 17 июня меморандума о взаимопонимании Вашингтона и Тегерана, сообщает в среду Middle East Eye со ссылкой на источники.

Портал напоминает, что 24 августа начальник Генштаба Пакистана Асим Мунир посетил Тегеран, встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи. "По словам двух источников, близких к иранскому правительству, Мунир принес простое послание Трампа, гласившее: "Я не вернусь к меморандуму", - информирует портал.

Через три дня премьер Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани и другие катарские высокопоставленные официальные лица прибыли в Иран и передали то же сообщение Трампа. В ответ, по словам источников, иранские чиновники объяснили и Муниру и катарским официальным лицам, что Тегеран принимает меморандум о взаимопонимании и больше ничего.

6 сентября катарская делегация совершила еще один, необъявленный, визит в Тегеран и привезла ответ Трампа на недавние заявления Ирана: президент США повторил, что не нуждается в меморандуме. В свою очередь иранские представители вновь указали, что они не откажутся от меморандума и не будут вести переговоры о новых условиях.

Хроника 28 февраля – 09 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Катар Пакистан США Дональд Трамп
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