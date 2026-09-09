В РФ заявили о поражении логистических центров и портовых объектов в Николаеве

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удары по логистическим центрам и объектам портовой инфраструктуры в Николаеве, заявило Минобороны РФ в среду.

Цели поражены высокоточным авиационным оружием и беспилотниками, сообщило министерство.

"В морском порту Николаев поражены хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенные для обеспечения ВСУ, на территории грузового терминала "Ника терра", - заявило Минобороны РФ.

В Николаеве ударам подверглись логистический центр "Делевери", используемый для хранения и распределения военных грузов, а также логистический центр "Нибулон", используемый для хранения имущества, предназначенного для ВСУ, сообщило Минобороны. Поражен склад хранения БПЛА на территории "Конвейрмаша", отметили в министерстве.