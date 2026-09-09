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Белый дом опроверг информацию о более значимой роли шефа ЦРУ в украинском урегулировании

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сообщение издания Financial Times (FT) о том, что администрация США намерена усилить роль директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в дипломатических усилиях по завершению кризиса на Украине, а также сократить участие в этих процессах спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера, не соответствует действительности, заявила представитель Белого дома Анна Келли.

"Вся история - от начала до конца фейковые новости, от низкоуровневых анонимных "источников", понятия не имеющих, о чем они говорят. Никакие из этих предполагаемых разговоров не ведутся. Спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер продолжают работать крайне усердно над мирным соглашением, и президент всецело доверяет им ведение переговоров от имени США", - написала она в соцсети X.

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В среду FT со ссылкой на источники передавало, что администрация США намерена расширить сферу ответственности директора ЦРУ в дипломатических усилиях по завершению кризиса на Украине. "Американские чиновники заявили европейским коллегам, что Рэтклифф готовится взять на себя больше полномочий в переговорах США с Россией и Украиной (...), по словам пяти человек, знакомых с планами, на этот шаг Белый дом идет в то время, как он изучает возможность сократить участие в процессе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера, которые возглавляли переговоры с Москвой и Киевом", - писало издание.

Собеседники газеты уточнили, что президент США Дональд Трамп окончательного решения относительно роли Рэтклиффа пока не принял.

Позже FT добавила в статью комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отметившего, что президенты США и РФ в ходе недавнего телефонного разговора не затрагивали тему возможных изменений в составе команды американских переговорщиков. "Песков сообщил FT, что встреча Путина с Рэтклиффом не планируется. Он добавил, что Трамп и Путин в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора не обсуждали возможные изменения в составе команды переговорщиков США", - говорилось в материале.

США ЦРУ Джон Рэтклифф Джаред Кушнер Стив Уиткофф
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