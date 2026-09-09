В РФ заявили о поражении 6 используемых ВСУ локомотивов в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками "Герань-4 Сикер" по шести локомотивам, которые использовались украинской армией, заявило Минобороны РФ в среду.

Локомотивы поражены в районе населенных пунктов Доброе в Николаевской области, Варваровка и Доброполье в Днепропетровской области, Самойловка в Харьковской области и Лекарское в Сумской области, сообщило министерство.

"В результате удара все цели поражены", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ в среду вечером распространило кадры ударов по локомотивам.