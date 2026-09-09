Поиск

В РФ заявили о поражении 6 используемых ВСУ локомотивов в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками "Герань-4 Сикер" по шести локомотивам, которые использовались украинской армией, заявило Минобороны РФ в среду.

Локомотивы поражены в районе населенных пунктов Доброе в Николаевской области, Варваровка и Доброполье в Днепропетровской области, Самойловка в Харьковской области и Лекарское в Сумской области, сообщило министерство.

"В результате удара все цели поражены", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ в среду вечером распространило кадры ударов по локомотивам.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Николаевская область Днепропетровская область Харьковская область Сумская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Белый дом опроверг информацию о более значимой роли шефа ЦРУ в украинском урегулировании

Путин заявил о планах ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама

 Путин заявил о планах ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама

Минфин США увеличит выкуп долгосрочных гособлигаций в четверг в три раза, до $6 млрд

США активнее задействуют директора ЦРУ в урегулировании украинского кризиса

 США активнее задействуют директора ЦРУ в урегулировании украинского кризиса

Погрузка нефти на КТК кратковременно прерывалась во вторник из-за инцидента с БПЛА

В Осло прошли похороны норвежского короля Харальда V

 В Осло прошли похороны норвежского короля Харальда V

Танкер подвергся удару у берегов Ирака

В МАГАТЭ заявили о расширении Северной Кореей ядерного комплекса в Йонбёне

В Сербии распустили парламент

 В Сербии распустили парламент

В МИД РФ заявили о последовательной работе по упрощению визовых режимов с некоторыми странами
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11645 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3687 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов