Военные РФ заявили о бомбардировке позиций ВСУ в Херсонской, Харьковской областях и ДНР

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удар пункту временной дислокации подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады территориальной обороны ВСУ в районе Красного Молочара в ДНР, сообщило Минобороны РФ в среду.

Также поражен пункт управления БПЛА 102-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в районе Берислава Херсонской области, заявило министерство.

Удары нанесены бомбами ФАБ -3000 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, говорится в сообщении министерства.

"В результате удара все цели поражены", - сказано в сообщении.

По информации Минобороны РФ, в районе населенного пункта Широкое Харьковской области российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ с применением бомбы ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Минобороны РФ распространило кадры авиаударов.