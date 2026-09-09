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Военные РФ заявили о бомбардировке позиций ВСУ в Херсонской, Харьковской областях и ДНР

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удар пункту временной дислокации подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады территориальной обороны ВСУ в районе Красного Молочара в ДНР, сообщило Минобороны РФ в среду.

Также поражен пункт управления БПЛА 102-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в районе Берислава Херсонской области, заявило министерство.

Удары нанесены бомбами ФАБ -3000 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, говорится в сообщении министерства.

"В результате удара все цели поражены", - сказано в сообщении.

По информации Минобороны РФ, в районе населенного пункта Широкое Харьковской области российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ с применением бомбы ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Минобороны РФ распространило кадры авиаударов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ ДНР Харьковская область Херсонская область
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