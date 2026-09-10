WSJ узнала о возобновлении Ираном сборки баллистических ракет

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Иран снова ведет производство баллистических ракет в подземных цехах, несмотря на нанесенные ранее США и Израилем удары по заводам на иранской территории, сообщает в четверг The Wall Street Journal (WSJ).

"По словам чиновников из США и с Ближнего Востока, Иран восстановил производство баллистических ракет с использованием запасенных компонентов на подземных предприятиях", - информирует газета.

По словам источников, активность наблюдается на ряде объектов под землей, в том числе в Ходжире к востоку от Тегерана. Иранские специалисты собирают как ракеты, которые надо заправлять перед запуском, так и модели, сразу готовые к бою. Кроме того, иранские власти пытаются построить новые подземные комплексы для производства.

По мнению американских и региональных чиновников, сейчас Иран в основном собирает ракеты из деталей, которые удалось запасти до начала боевых действий в феврале. Один из представителей американских властей предположил, что Иран возобновил производство в низком темпе после подписания 17 июня меморандума Вашингтона и Тегерана о взаимопонимании. По его мнению, Тегеран имел возможность собрать минимум 200 ракет из имевшихся у него запасов.

Однако, как полагают представители властей арабских стран, запуск Ираном полномасштабного производства сдерживает, в том числе ущерб, нанесенный бомбардировками предприятиям химической промышленности, которые вносили вклад в получение ракетного топлива.