Путин прибыл в Индию для участия в саммите БРИКС
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин прибыл в пятницу с рабочим визитом в Индию, где примет участие в саммите БРИКС.
В РоссииПутин "на полях" саммита БРИКС проведет переговоры с премьерами Индии и Малайзии, президентом ЮАРЧитать подробнее
Также в программе его пребывания в Нью-Дели - посещение выставки "ИННОПРОМ. Индия" и ряд двусторонних встреч. График президента начнется со встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кроме того, в графике главы государства - встреча с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафоса, беседа с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, встреча с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф.
12 сентября у Путина запланированы встречи с премьер-министром Эфиопии Абий Ахмед Али и с наследным принцем Абу-Даби Халидом Аль Нахайяном.
Российский лидер пробудет в Нью-Дели три дня - с 11 по 13 сентября.