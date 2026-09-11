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Путин прибыл в Индию для участия в саммите БРИКС

Путин прибыл в Индию для участия в саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин прибыл на авиабазу "Палам" в Нью-Дели
Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин прибыл в пятницу с рабочим визитом в Индию, где примет участие в саммите БРИКС.

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Также в программе его пребывания в Нью-Дели - посещение выставки "ИННОПРОМ. Индия" и ряд двусторонних встреч. График президента начнется со встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кроме того, в графике главы государства - встреча с южноафриканским коллегой Сирилом Рамафоса, беседа с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, встреча с президентом Нового банка развития Дилмой Роуссефф.

12 сентября у Путина запланированы встречи с премьер-министром Эфиопии Абий Ахмед Али и с наследным принцем Абу-Даби Халидом Аль Нахайяном.

Российский лидер пробудет в Нью-Дели три дня - с 11 по 13 сентября.

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