Ирак подтвердил запуск беспилотников по Саудовской Аравии с территории страны

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Атака с помощью БПЛА по саудовскому нефтепроводу "Восток-Запад" была осуществлена из иракской провинции Майсан, заявил премьер-министр Ирака Али аз-Заиди.

Как передает телеканал Al Jazeera, в заявлении говорится об отстранении от должности командующего операциями в провинции Майсан после того, как было подтверждено, что атака была осуществлена с территории, находившейся в зоне его ответственности.

В заявлении также сообщается, что аппарат премьер-министра распорядился создать комиссию для расследования деятельности оперативного командования провинции.

В свою очередь представитель канцелярии иракского премьера Сабах аль-Нуман отметил, что "правительство Ирака осуждает нападения, направленные против братского Королевства Саудовская Аравия, и подтверждает своё неприятие любой агрессии, которая угрожает безопасности и стабильности королевства или подрывает глубокие братские отношения между двумя странами". Он отметил, что в Багдаде приветствуют то, как Эр-Рияд отреагировал на случившееся.

Ранее госагентство Саудовской Аравии со ссылкой на представителя министерства энергетики сообщило, что работа нефтепровода "Восток-Запад" остановлена. "Сообщается, что нефтепровод подвергся массовым атакам в регионах Эр-Рияда и Миданаха утром 10 сентября. Нефтепровод был закрыт в качестве меры предосторожности", - говорилось в сообщении.

В заявлении саудовского МИД отмечалось, что Саудовская Аравия приняла решение воздержаться от ответных действий на данном этапе. Такое решение принято для того, чтобы дать возможность иракским властям принять меры по предотвращению атак, совершаемых с территории Ирака.