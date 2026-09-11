В ЕК называли приоритетом помощи Украине выплату 45 млрд евро, а не активы РФ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) ведется работа по изучению инициатив, связанных с возвратом к проекту возможного использования для финансирования Украины замороженных российских активов, но на сегодня приоритет в том, чтобы добиться выплаты обещанных Киеву на 2026 год 45 млрд евро, заявили пресс-секретари ЕК.

"Мы никогда не говорили, что этот вариант снят с повестки дня. Он остается в числе возможных инструментов, но сейчас мы сосредоточены (...) на конкретной работе с Украиной, прежде всего, на выполнении наших обязательств", - сказала официальный представитель ЕК Паула Пинью в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"Речь идет о своевременном предоставлении кредита, а затем мы посмотрим, существуют ли дополнительные финансовые потребности и каковы они, прежде чем обсуждать конкретные инструменты для их удовлетворения", - добавила она.

На вопрос, означает ли это, что работа по поиску приемлемых способов использовать в интересах Украины замороженные российские активы, в том числе рассмотрение предложения по переводу авуаров РФ из Euroclear в другую структуру не является приоритетом ЕК на данный момент, Пинью ответила: "Именно так - это не является приоритетом. Мы проделали большую работу в этом направлении, но сейчас фокус сместился на иные вопросы".

В свою очередь другой пресс-секретарь ЕК Балаш Уйвари объяснил ситуацию в цифрах. "Сейчас в качестве приоритетной задачи мы рассматриваем, прежде всего, реализацию обещанных 45 млрд евро, предусмотренных на 2026 год в рамках кредитного пакета для Украины объемом 90 млрд евро", - подтвердил он.

Уйвари сообщил, что по направлению обороны распределены все средства, запланированные на этот год. "Теперь мы будем анализировать фактические выплаты, поскольку существует разница между распределенными средствами - это около 28 млрд евро - и суммами, которые были реально выплачены. На нужды обороны мы выплатили около 8,4 млрд. Таким образом, есть разрыв, и в оставшиеся месяцы года нам предстоит проделать значительный объем работы", - продолжил представитель ЕК.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и по другим составляющим кредита в 90 млрд евро, будь то программа макрофинансовой помощи, где целевой показатель составляет 8,35 млрд евро, а фактически выплачено 3,2 млрд, или же программа фонда для Украины, по которой выплаты пока вообще не производились.

"Так что работы предстоит много, и это наш приоритет", - объяснил Уйвари.

"Кроме того, не стоит забывать, что на следующий год нам снова предстоит подготовить стратегию финансирования. В ней будет расписана структура оставшейся суммы - тех самых 45 млрд. Нам нужно будет распределить эти средства в рамках трех существующих программ: компонента, связанного с обороной, программы макрофинансовой помощи и фонда для Украины", - отметил пресс-секретарь.

В пятницу Financial Times сообщила, что Европейская комиссия возобновляет работу по поиску юридически обоснованных способов доступа к замороженным российским активам для их передачи Украине.