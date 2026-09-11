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Путин заявил о формировании контуров справедливого миропорядка в рамках БРИКС

Путин заявил о формировании контуров справедливого миропорядка в рамках БРИКС
Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - БРИКС формирует контуры нового справедливого и демократического миропорядка, заявил президент России Владимир Путин.

"Сегодня мы с вами встречаемся на площадке БРИКС, форума, в рамках которого формируются контуры нового, справедливого и демократического миропорядка", - сказал он на встрече с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на "полях" саммита БРИКС в Индии.

Президент отметил, что в 2024 году к работе объединения в качестве государства-партнера подключилась Малайзия.

"Приветствуем подключение Малайзии к объединению в качестве государства-партнера, которое произошло при нашем председательстве в 2024 году", - сказал российский лидер.

"Мы высоко ценим высокий уровень и подлинно дружественный характер отношений между Россией и Малайзией", - сказал Путин.

Он отметил, что между странами поддерживается высокая динамика контактов по линии Совета безопасности, парламентов, внешнеполитических и других ведомств.

Президент напомнил также о пятом заседании Совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, которое прошло в августе на Восточном экономическом форуме.

Владимир Путин БРИКС Малайзия
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