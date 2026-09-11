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Президент Египта заявил о желании добиться стабилизации в вопросе поставок зерна

Президент Египта заявил о желании добиться стабилизации в вопросе поставок зерна
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости обеспечения стабильности поставок зерна из России и Украины.

"Господин президент, вы прекрасно знаете, что Египет импортирует большое количество зерна из России и из Украины. И, конечно, обеспечение стабильности этих поставок имеет большое значение для нас. Мы бы хотели добиться стабилизации ситуации вместе, совместными усилиями", - сказал он в начале встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Египет Абдель Фаттах ас-Сиси Владимир Путин
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Президент Египта заявил о желании добиться стабилизации в вопросе поставок зерна

 Президент Египта заявил о желании добиться стабилизации в вопросе поставок зерна

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