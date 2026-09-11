Что произошло за день: пятница, 11 сентября

Решение ЦБ о ставке, сети 5G в российских городах и статус иноагента Евгения Понасенкова

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. ЦБ РФ на заседании совета директоров предметно рассматривал только паузу в смягчении денежно-кредитной политики. В Минэкономразвития решение по ставке назвали отражающим сохраняющийся сложный баланс между инфляционными рисками и экономическим ростом.

- Крупнейшие операторы РФ запустили первые коммерческие сети 5G в 16 городах. В ближайшее время в этих городах сервисами 5G смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. Доступ владельцев iPhone к 5G "зависит от решения корпорации Apple".

- Историка Евгения Понасенкова исключили из реестра иноагентов. Вместе с тем в список иностранных агентов включены активистка Елена Матвеева, бывшая участница передачи "Что? Где? Когда?" Екатерина Мереминская, политолог Ринат Мухаметов, информационный ресурс "Канал визионера", а также проект "Пермь-36".

- Александр Вучич объявил, что уйдет в отставку с поста президента Сербии в конце сентября. Он намерен провести последний месяц перед парламентскими выборами как обычный гражданин.

- В Еврокомиссии вернулись к обсуждению вопроса о замороженных российских активах, сообщает Financial Times. Ранее такую попытку заблокировала Бельгия. Вместе с тем в Еврокомиссии называют приоритетом помощи Украине на данном этапе выплату 45 млрд евро, а не замороженные активы РФ.

- Александр Лукашенко сообщил, что его младшего сына Николая призвали в армию. В каком подразделении он служит, президент Белоруссии уточнять не стал.

- Международная федерация водных видов спорта обязала страны гарантировать визы спортсменам из России и Белоруссии.