Лукашенко сообщил, что его младшего сына Николая призвали в армию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его сын Николай Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай служит в армии.

"Младший сын уже служит в армии. Никто и не знал даже. Виктор (министр обороны Виктор Хренин - ИФ) призвал. Служит в армии, как положено, как все. Лейтенант. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Он отметил, что одновременно Николай в свободное время уделяет внимание дальнейшему изучению биотехнологий, основному профилю, по которому получал образование в вузе.