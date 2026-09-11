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Температура воды у берегов Испании достигла рекордных значений этим летом

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Системы мониторинга температуры воды зарегистрировали летом у атлантического побережья Испании и у ее средиземноморских берегов рекордные значения, сообщают в пятницу западные СМИ.

По их данным, рекорды зафиксировали несколько морских буев, используемых в этих целях. Так, буй у Балеарских островов 5 августа показал 33,02 градусов по Цельсию - самое высокое значение за всю историю наблюдений.

Прибрежные буи у Барселоны и у города Таррагоны на северо-востоке Испании 9 августа зарегистрировали 30,5 и 30,7 градусов по Цельсию соответственно.

Рекордные показатели отмечены и в Бискайском заливе у северного побережья: у города Пасахес температура воды достигала 28,4 градусов по Цельсию.

Летом в Испании установилась чрезвычайно жаркая погода. Во многих регионах страны зафиксированы температурные рекорды. Из-за высоких температур в Испании вспыхивали природные пожары, которые, по данным Европейской информационной системы по пожарам, уничтожили почти 300 тыс. га лесов.

Испания
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