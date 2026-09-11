Спутники фиксируют вероятный пожар на важнейшем нефтепроводе Саудовской Аравии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Спутниковые снимки, а также система НАСА FIRMS, показывающая места возгораний на Земле, зафиксировали задымление и возможное возгорание в районах Саудовской Аравии, где проложен стратегический нефтепровод "Восток-Запад", сообщает в пятницу "Анадолу".

Так, изображения со спутников дистанционного зондирования Европейского космического агентства Sentinel-3 зарегистрировали густой черной дым в пустыне между Мединой и Махд-эд-Дахаб, где идет главная ветка нефтепровода. FIRMS также обнаружила аномальную тепловую активность в этой зоне.

Однако данные FIRMS сами по себе не указывают причины возгорания.

Также появлялись возможные видеозаписи пожара на нефтепроводе. Других подтверждений вероятной атаки на нефтяную инфраструктуру и возгорания пока нет, отмечает агентство.

Конфликт в соседнем с королевством Йемене начался в 2014 году, но с 2022 года наблюдалось относительное затишье. Однако с начала июля бои между правительственными частями и хуситами активизировались в разных районах страны. Вместе с тем в июле хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. В частности, хуситы атаковали объекты нефтяной промышленности на юге Саудовской Аравии, в том числе в Абхе, Джизане, Наджране, Хамис-Мушайте. В ответ саудовские военные наносили удары по Йемену.