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КНДР осуществила запуски нескольких ракет в сторону Японского моря

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - По последним данным, КНДР ранее в субботу провела пуск нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.

Согласно сообщению, южнокорейские военные зафиксировали пуски баллистических ракет из района портового города КНДР Вонсан. Дальность их полета составила примерно 250 км. Ранее в субботу агентство сообщало о запуске только одной северокорейской ракеты.

Как указали в ОКНШ, южнокорейские военные усилили наблюдение для выявления возможных дополнительных пусков и поддерживают режим полной боевой готовности, обмениваясь соответствующей информацией с США и Японией.

КНДР Японское море
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