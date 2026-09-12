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Йеменские хуситы захватили остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Войска хуситов захватили стратегический остров Перим, расположенный в центре Баб-эль-Мандебского пролива, сообщает телеканал CNN со ссылкой на йеменские правительственные источники.

Как отмечает телеканал, это дает возможность хуситам полностью контролировать один из ключевых маршрутов мирового судоходства, через который ежедневно осуществляются поставки огромного количества грузов по всему миру, включая миллионы баррелей нефти.

В пятницу телеканал "Аль-Арабийя" сообщал, что поддерживаемые Ираном хуситы в ходе операции против правительственных сил Йемена взяли под контроль уже все йеменское побережье Красного моря вплоть до Баб-эль-Мандебского пролива, включая портовые города Моха, Дубаб и населенный пункт Мурад.

Военный представитель движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сари в пятницу заявил, что морскими путями в районе Йемена могут пользоваться суда любой принадлежности, кроме связанных с Саудовской Аравией.

Он отметил, что хуситы продолжат блокаду, боевые действия и атаки на саудовские объекты, пока королевство не откажется от блокады связанных с хуситами территорий. Он добавил, что в ходе недавнего наступления в провинциях Таиз и Ходейда хуситы взяли под контроль 5,4 тыс. квадратных километров.

хуситы Йемен Иран Саудовская Аравия
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