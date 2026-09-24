Лавров заявил, что РФ привержена урегулированию ближневосточного конфликта на основе решений ООН

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россия привержена двугосударственному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе решений ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

"Как вы знаете, Россия строго привержена исполнению решений ООН по двугосударственному урегулированию", - сказал российской министр на встрече, состоявшейся "на полях" 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщили в МИД РФ по итогам переговоров, в ходе встречи министров "состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам актуальной ближневосточной проблематики с акцентом на последствия беспрецедентной военной эскалации на Ближнем Востоке в контексте американо-израильской агрессии против Ирана".

Отмечается, что "была также рассмотрена ситуация в зоне палестино-израильского конфликта".

Кроме того, "были обсуждены приоритетные задачи поступательного развития традиционно дружественных российско-иорданских отношений".

"Особое внимание уделено итогам прошедшего в Москве 9-10 сентября 7-го заседания Межправительственной Российско-Иорданской комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества", - сообщили на Смоленской площади.