Суд постановил временно восстановить доступ в Белый дом ряду СМИ

Фото: Yasin Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Окружной судья Тимоти Келли обязал Белый дом на время восстановить аккредитацию журналистам из CNN, Politico и MS Now, сообщает The Hill.

Судья принял такое решение, так как пришел к выводу, что отстранение СМИ от работы в Белом доме, вероятнее всего, нарушает Конституцию.

Действие постановления будет длиться две недели: за это время Келли планирует подробнее изучить дело.

Администрация США лишила журналистов трех СМИ допуска в Белый дом в субботу, но уведомила их о том, что это решение было принято в связи с соображениями национальной безопасности, уже после этого. В связи с этим Келли заявил, что "истцы не получили уведомления и возможности быть выслушанными до аннулирования их пропусков".

На прошлой неделе в администрации США объявили, что перестанут пускать на мероприятия в Белом доме журналистов CNN, Politico и MS Now. Это решение уже вступило в силу. Такой шаг спровоцировал в американских СМИ дискуссию о том, не нарушают ли подобные действия принцип свободы СМИ.

CNN, MS Now и Politico подали иск в суд в округе Колумбия с требованием восстановить доступ для их журналистов в Белый дом. Они отметили, что намерены "защищать свои права в рамках Первой поправки и отстаивать принцип о том, что правительство не принимает решений о том, что именно пресса сообщает или публикует".