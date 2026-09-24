Поиск

Суд постановил временно восстановить доступ в Белый дом ряду СМИ

Суд постановил временно восстановить доступ в Белый дом ряду СМИ
Фото: Yasin Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Окружной судья Тимоти Келли обязал Белый дом на время восстановить аккредитацию журналистам из CNN, Politico и MS Now, сообщает The Hill.

Судья принял такое решение, так как пришел к выводу, что отстранение СМИ от работы в Белом доме, вероятнее всего, нарушает Конституцию.

В миреТрамп заявил, что будет оспаривать в суде возвращение аккредитации журналистамТрамп заявил, что будет оспаривать в суде возвращение аккредитации журналистамЧитать подробнее

Действие постановления будет длиться две недели: за это время Келли планирует подробнее изучить дело.

Администрация США лишила журналистов трех СМИ допуска в Белый дом в субботу, но уведомила их о том, что это решение было принято в связи с соображениями национальной безопасности, уже после этого. В связи с этим Келли заявил, что "истцы не получили уведомления и возможности быть выслушанными до аннулирования их пропусков".

На прошлой неделе в администрации США объявили, что перестанут пускать на мероприятия в Белом доме журналистов CNN, Politico и MS Now. Это решение уже вступило в силу. Такой шаг спровоцировал в американских СМИ дискуссию о том, не нарушают ли подобные действия принцип свободы СМИ.

CNN, MS Now и Politico подали иск в суд в округе Колумбия с требованием восстановить доступ для их журналистов в Белый дом. Они отметили, что намерены "защищать свои права в рамках Первой поправки и отстаивать принцип о том, что правительство не принимает решений о том, что именно пресса сообщает или публикует".

Белый дом США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ученые РФ и Норвегии рекомендуют увеличить на 10% квоту на вылов трески в 2027 г.

В Белом доме назвали неточными сообщения о планах запретить экспорт ДТ на 90 дней

Суд постановил временно восстановить доступ в Белый дом ряду СМИ

 Суд постановил временно восстановить доступ в Белый дом ряду СМИ

Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 70,24%

Brent подешевела до $102,3 за баррель после скачка котировок

 Brent подешевела до $102,3 за баррель после скачка котировок

Выборы президента Киргизии назначены на 27 января 2027 года

 Выборы президента Киргизии назначены на 27 января 2027 года

Что случилось этой ночью: четверг, 24 сентября

КГБ Белоруссии заявил о пресечении деятельности группы, готовившей диверсию на территории РФ

 КГБ Белоруссии заявил о пресечении деятельности группы, готовившей диверсию на территории РФ

Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками

 Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками

Родригес заявила в ГА ООН о готовности Венесуэлы провести прозрачные выборы

 Родригес заявила в ГА ООН о готовности Венесуэлы провести прозрачные выборы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11910 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3768 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов