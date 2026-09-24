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В Белом доме назвали неточными сообщения о планах запретить экспорт ДТ на 90 дней

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Белый дом назвал неточными сообщения СМИ о предполагаемых планах США ввести 90-дневный запрет на экспорт дизельного топлива, пишет The Hill.

"Это неправда", - сообщил изданию представитель американской администрации.

Он напомнил о недавнем комментарии министра энергетики США Криса Райта, который подчеркивал, , что США не будут вводить полный запрет на экспорт дизельного топлива и вместо этого используют более мягкие меры.

Ранее Politico сообщило со ссылкой на источники, что Белый дом прорабатывает план введения 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива в попытке снизить цены на энергоносители на фоне предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс США.

Белый дом США Конгресс
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