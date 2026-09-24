Поиск

ОАЭ приостанавливают авиасообщение с Ираном

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о решении приостановить авиарейсы между Эмиратами и Ираном вплоть до дальнейшего распоряжения, сообщает в четверг агентство WAM.

По его данным, решение принято из-за санкций, которые США ввели в отношении организаций, поддерживающих иранский авиационный сектор.

В управлении пообещали продолжать информировать общественность о любых изменениях в авиасообщении между странами. Управление призывает пассажиров уточнять актуальную информацию о рейсах в официальных источниках.

В начале сентября Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против 36 организаций, поддерживающих иранские авиалинии, которые, по утверждениям Вашингтона, власти Ирана используют для переброски оружия, персонала и грузов. Меры также направлены против фиктивных компаний, иностранных посредников и обходных путей, которые Иран использует для получения подсанкционных товаров и технологий.

Иран ОАЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Марина Влади умерла в возрасте 88 лет

 Марина Влади умерла в возрасте 88 лет

ИИ-агент OpenAI взломал сайт системы госуслуг Австралии

 ИИ-агент OpenAI взломал сайт системы госуслуг Австралии

В СБ Армении не хотят связывать наличие российской базы в Гюмри с угрозой со стороны Турции

В Минске опровергли сообщение о предотвращении белорусским КГБ диверсии в России

Ученые РФ и Норвегии рекомендуют увеличить на 10% квоту на вылов трески в 2027 г.

В Белом доме назвали неточными сообщения о планах запретить экспорт ДТ на 90 дней

Суд постановил временно восстановить доступ в Белый дом ряду СМИ

 Суд постановил временно восстановить доступ в Белый дом ряду СМИ

Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 70,24%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11917 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3768 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов