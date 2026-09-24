ОАЭ приостанавливают авиасообщение с Ираном

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о решении приостановить авиарейсы между Эмиратами и Ираном вплоть до дальнейшего распоряжения, сообщает в четверг агентство WAM.

По его данным, решение принято из-за санкций, которые США ввели в отношении организаций, поддерживающих иранский авиационный сектор.

В управлении пообещали продолжать информировать общественность о любых изменениях в авиасообщении между странами. Управление призывает пассажиров уточнять актуальную информацию о рейсах в официальных источниках.

В начале сентября Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против 36 организаций, поддерживающих иранские авиалинии, которые, по утверждениям Вашингтона, власти Ирана используют для переброски оружия, персонала и грузов. Меры также направлены против фиктивных компаний, иностранных посредников и обходных путей, которые Иран использует для получения подсанкционных товаров и технологий.