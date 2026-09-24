Вучич надеется на дальнейшее укрепление сербско-российских отношений во всех областях

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что у Белграда и Москвы будет достаточно возможностей укреплять сотрудничество во всех областях после его ухода с нынешнего поста.

"Надеюсь, что у нас будет достаточно возможностей увеличивать и укреплять наше сотрудничество во всех областях", - сказал Вучич журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "на полях" 81-й сессии Генассамблеи ООН, отвечая на соответствующий вопрос.

Вучич также заявил о большом давлении извне в связи с позицией Белграда по отношениям с Москвой, напомнив, что его страна не вводила никакие санкции против РФ. "Да, конечно, (есть большое давление)", - сказал он журналистам по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "на полях" 81-й сессии ГА ООН.

Отвечая на вопрос, возможно ли введение визового режима с Москвой, Вучич напомнил: "Сербия - единственная страна в Европе, которая не ввела никакие санкции против РФ".

В прошлый понедельник, 14 сентября, Вучич заявил, что планирует подать в отставку 27 сентября, сообщили сербские СМИ. "Хочу вас проинформировать, что 27 сентября уйду с поста президента", - сказал он.

При этом европейские СМИ отмечают, что, по словам Вучича, в дальнейшем он будет претендовать на пост премьера Сербии.

Парламентские выборы в Сербии назначены на 25 октября.

Ранее в сентябре руководство правящей Сербской прогрессивной партии высказалось за то, чтобы Вучич, в случае победы этой партии, стал кандидатом на пост главы правительства.