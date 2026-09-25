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Иран сохранит управление Ормузским проливом, если США не примут условия

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Иран сохранит за собой контроль и управление Ормузским проливом на неопределенный срок, если США не примут выдвинутые им условия, заявил старший военный советник верховного лидера аятоллы Али Хаменеи генерал-майор Яхья Сафави, передает иранское издание Defa Press.

"Иран будет вечно контролировать этот пролив и международный водный путь и управлять ими", - сказал изданию Яхья Сафави. Он добавил: "Мы согласовали с Оманом механизм прохода через Ормузский пролив в соответствии с нормами международного права".

Генерал отметил, что Иран разрешит свободный проход через этот стратегический водный путь судам из различных стран, включая Китай, однако не допустит прохождения судов, которые считаются враждебными.

Он указал, что если США примут предложения Ирана касательно этой стратегической акватории, то, по его мнению, "высшее руководство Исламской Республики Иран могло бы пересмотреть подходы к механизмам движения судов через Ормузский пролив".

"Значительная часть нашего экспорта нефти осуществляется морским путем, и наши враги стремятся оказать на нас давление посредством морской блокады", - сказал Сафави, подчеркнув необходимость осуществления Ираном "умного контроля и управления" проливом.

Хроника 28 февраля – 25 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Али Хаменеи Ормузский пролив
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