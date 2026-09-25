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Пезешкиан заявил, что Иран готов следовать соглашению, подписанному с США в июне

Пезешкиан заявил, что Иран готов следовать соглашению, подписанному с США в июне
Президент Ирана Масуд Пезешкиан
Фото: Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Тегеран готов следовать подписанному в июне соглашению с Вашингтоном и двигаться по пути урегулирования, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Мы достигли соглашения с вашим президентом, оно было подписано. И, основываясь на нем, мы готовы и по-прежнему желаем двигаться вперед. И рамки были согласованы", - сказал Пезешкиан в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что конфликт начал не Тегеран.

"Мы не выбирали войну. Война была нам навязана. Мы не стремимся к войне", - заверил президент Ирана.

По словам Пезешкинана, напротив, Тегеран по-прежнему стремится достичь соглашения с Вашингтоном.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, сказал, что ему предстоит сделать выбор о том, заключить ли соглашение с Ираном или уничтожить страну. Он выразил надежду на мирное соглашение, которое может стать возможным после промежуточных выборов в США, намеченных на ноябрь 2026 года.

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум, предусматривающий ряд шагов для завершения конфликта. В документе, в частности, фигурировали открытие Ормузского пролива и заверения Тегерана об отсутствии планов по разработке ядерного оружия. Это соглашение не привело к ожидаемым результатам.

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